A trecut la cele vesnice, in urma unei boli grave, Pr. Constantin Dragan, slujitor la Parohia Vacaresti, Protoieria Targoviste Sud.Parintele s-a nascut la data de 28 iunie 1963, in satul Siliste, comuna Raciu, judetul Dambovita, in familia bunilor crestini Ion si Niculina Dragan, de la care a deprins dragostea fata de credinta stramoseasca.A urmat cursurile primare si gimnaziale ale scolii din localitatea natala, intre anii 1969-1977, apoi pe cele ale Seminarului Teologic din Bucuresti, ... citeste toata stirea