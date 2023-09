A trecut la cele vesnice, la varsta de 68 de ani, Parintele Ciobanu Gheorghe fost slujitor la Parohia Potlogeni, Protoieria Gaesti.Parintele s-a nascut la 1 ianuarie 1955, in localitatea Ionesti, judetul Dambovita, in familia unor buni crestini. Cursurile primare si gimnaziale le-a facut in localitatea natala.In anul 1981, a absolvit Seminarul Teologic din Bucuresti, iar in anul 1983 s-a casatorit cu domnisoara Maria Paun cu care are ... citeste toata stirea