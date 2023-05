Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeaza absolventii din promotia 2022 - 2023 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile gratuite prevazute in legislatia din domeniul de activitate, in scopul integrarii pe piata fortei de munca.Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant ... citeste toata stirea