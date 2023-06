Abuzul asupra animalelor nu mai este permis in lumea civilizata. In Spania, de pilda, s-a schimbat radical legislatia privind bunastarea animalelor de companie care sunt considerate "fiinte constiente". Neglijenta, abandonul sau abuzul sunt acum sanctionate drastic. In Congresul Deputatilor din Spania, a fost adoptata noua lege privind protectia drepturilor si bunastarii animalelor. Sanctiunile sunt mult mai dure si constau in amenzi de pana la 200.000 de euro sau ani ... citeste toata stirea