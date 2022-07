Accesarea serviciilor medicale in strainatate. Precizari CAS Dambovita

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care tara noastra a incheiat acorduri internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale - ne informeaza CAS Dambovita.In functie de formularele emise de casa de asigurari de sanatate (card european de asigurari sociale de sanatate sau formulare / documente europene), asiguratul poate ... citeste toata stirea