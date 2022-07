Grav accident de circulatie, in aceasta dimineata, in jurul orei 05:30, pe DN72, Targoviste - Ploiesti, in localitatea Mija, judetul Dambovita. Au fost implicate o autoutilitara si un autoturism.Potrivit ISU, au rezultat cinci victime, dintre care trei au fost gasite incarcerate, una fiind inconstienta.Salvatorii au inceput manevrele de resuscitare imediat ce a fost extrasa intre fiarele contorsionate ale ... citeste toata stirea