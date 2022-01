Accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor doua, in aceasta seara, in jurul orei 17:45, pe DN 2, in afara localitatii Cotorca, judetul Ialomita. Au fost implicate doua autoturisme si un TIR.Pompierii asigura masuri de prevenire a incendiului si de sablare a carosabilului. Au fost alocate trei echipaje din cadrul Detasamentului Urziceni, cu o ... citeste toata stirea