Accident cu sase raniti pe DN71, la Nucet

Doua persoane au ajuns la spital, iar alte patru au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, sambata, 7 mai, pe DN 71, in dreptul localitatii dambovitene Nucet. In accident au fost implicate trei autoturisme, potrivit pompierilor de la ISU Dambovita. Accidentul a avut loc aproape de intersectia spre Nucet. Cauza probabila a acestui eveniment rutier a fost un cuml de factori: viteza si neatentia la volan. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul ... citeste toata stirea