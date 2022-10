Accident rutier cu sase victime, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 65, in zona Restaurant Stejarul, in judetul Arges. Unul dintre raniti, un barbat de 38 de ani, pasager, a ramas incarcerat si a suferit amputatie a bratului drept.In acelasi autoturism se mai aflau o femeie si un baietel de 6 ani, care au fost, de asemenea, transportati la spital cu diferite leziuni.Din cealalta ... citeste toata stirea