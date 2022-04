Accident groaznic in Pucioasa. Barbat lovit in curtea sa de o masina iesita de pe sosea: "S-a dus direct prin gard, in casa"

Nici in propria curte nu esti ferit de accidentele rutiere. A simtit-o pe piela lui un barbat de 43 de ani, din Dambovita, care a fost lovit de o masina care a intrat in curtea sa. Impactul a fost extrem de violent. Masina scapata de sub control a mai lovit o alta masina, aflata in curte, si s-a oprit in peretii casei. Teribilul accident s-a petrecut in orasul Pucioasa, din Dambovita. Anchetatorii spun ca un sofer, in varsta de 65 ani, a parasit partea carosabila si a fi patruns in curtea unui ... citeste toata stirea