O femeie, in varsta de 49 de ani, a decedat, in aceasta seara, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Stejaru, judetul Teleorman. Nu se stie inca din ce motiv masina in care se afla, care era condusa de un barbat de 48 de ani, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat.La fata locului au intervenit pompierii din Rosiori de Vede, cu o autospeciala de descarcerare si doua