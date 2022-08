Un barbat de 45 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce a cazut de la o inaltime de 3 metri. Tragedia s-a petrecut in cartierul Gavana al municipiului Pitesti, in incinta unei societati comerciale, iar victima era se pare angajat al respectivului agent economic.Potrivit ISU Arges, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila care s-a deplasat la fata locului l-a gasit in stop ... citeste toata stirea