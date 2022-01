Un tanar, de 19 ani, din judetul Dambovita a decedat, in aceasta seara, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 72, Targoviste-Gaesti, pe teritoriul satului Suta Seaca, comuna Raciu.Autoturismul condus de baiatul din Gaesti a intrat in coliziune cu un autocamion la volanul caruia se afla un barbat de 49 de ani.La ... citeste toata stirea