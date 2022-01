Doua autoturisme, in care se aflau sapte persoane, au fost implicate, azi-noapte, intr-un accident rutier petrecut pe DN6, in localitatea Stalpu. Potrivit ISU Giurgiu, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportate la spital. Este vorba despre o tanara in varsta de 20 de ani si un barbat de 48 de ani."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de ... citeste toata stirea