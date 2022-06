Doi tineri, in varsta de 19 si 18 ani, au fost raniti, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier pe DN7, in comuna Matasaru. Masina cu care circulau, din directia Gaesti ore Matasaru, a parasit partea carosabila. La volan se afla baiatul de 19 ani, de fel din Boteni. Deocamdata, nu se stie din ce motiv tanarul sofer a pierdut ... citeste toata stirea