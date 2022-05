Accident rutier, in aceasta dimineata, in jurul orei 04:50, in comuna Bascov, judetul Arges. Au fost implicate un autoturism si un camion.Din nefericire, echipajele de interventie sosite la fata locului au gasit o persoana decedata si una grav ranita, ambele din masina mica. Este vorba despre pasagera din dreapta, o femeie de 50 ... citeste toata stirea