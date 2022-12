Accident rutier cu trei victime la Nisipuri. Se executa manevrele de resuscitare

Accident rutier, in aceasta seara, pe DJ 720B, in Nisipuri, judetul Dambovita. Trei persoane au fost ranite. Una dintre ele a fost gasita inconstienta si se executa manevrele de resuscitare. O alta victima a fost preluata si transportata la UPU Targoviste cu politraumatisme si fracturi.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, iar circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers - potrivit IPJ Dambovita. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care ... citeste toata stirea