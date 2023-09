Accident rutier, azi-noapte, pe DN65, in comuna Albota, judetul Arges. Au fost implicate doua autoturisme. Salvatorii care au sosit la fata locului au gasit trei persoane ranite, blocate in interiorul unei dintre masini.Este vorba despre un barbat de 37 de ani si doua femei, una de 25 de ani si cealalta in varsta de 46 de ani. Cele trei victime au fost scoase dintre ... citeste toata stirea