In urma cu putin timp, politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, in localitatea Contesti. Din primele date, politistii au constatat ca un barbat, de 29 de ani, din Bucuresti, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DN 71, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 30 de ani, din Titu. In urma impactului, autoutilitara a fost proiectata intr-un cap de pod. Pana la acest moment, o ... citeste toata stirea