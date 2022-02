La data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Gulia, s-a produs un accident rutier.Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca un barbat de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Samurcasi din localitatea Gulia, la intersectia cu drumul national 7 ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus ... citeste toata stirea