Accident spectaculos in Comisani. O masina de teren a distrus un stalp de electricitate VIDEO

Un sofer din Dambovita a scapat cu viata in urma unui accident spectaculos petrecut in localitatea Comisani. Cel mai probabil din cauza vitezei prea mari, conducatorul auto nu a mai putut stapani masina de teren si s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a petrecut, joi, in comuna Comisani, sat Lazuri. Chiar daca autoturismul s-a rasturnat, nimeni nu a ramas incarcerat. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si au ajuns la spital pentru verificari amanuntite. La ... citeste toata stirea