ACEsIUNEA PREVENTIVA "SPEED": Peste 1000 de sanctiuni aplicate de politistii damboviteni

In perioada 15-21 aprilie a.c., sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane, politistii de la rutiera din judetul Dambovita au actionat pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie care au drept cauza generatoare viteza excesiva.IPJ DAMBOVIEsA: Reamintim ca viteza, sub toate formele sale, constituie principala cauza generatoare de evenimente rutiere din care rezulta ranirea persoanelor implicate. Cu atat mai mult, atunci cand exista si factori de ... citește toată știrea