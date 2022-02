Acreditare Erasmus+ pentru Seminarul Teologic Ortodox din Targoviste

Agentia Nationala de Proiecte Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale a acordat acreditare Erasmus+ 2021-2027 Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gura de Aur" Targoviste. Decizia a fost publicata in data de 28 ianuarie 2022."Actuala acreditare are ca scop satisfacerea nevoilor educationale si sociale, formarea si perfectionarea prin proiecte europene a peste 100 de elevi si cadre didactice din cadrul Seminarului Teologic Ortodox. ... citeste toata stirea