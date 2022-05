Actiune de curatenie generala in Parcul Industrial Moreni

Dupa cum ii sta bine omului gospodar, angajatii Parcului Industrial Moreni, in frunte cu directorul Gabriel Purcaru, au derulat, astazi - 11 mai 2022, o actiune de curatenie si intretinere a spatiilor exterioare, aferente tuturor societatilor comerciale care-si desfasoara activitatea in cadrul unitatii. De altfel, nu este prima data cand procedeaza in acest mod si, totodata, promit ca vor continua.De precizat si faptul ca echipa de la Parcul Industrial Moreni are in lucru un proiect care ... citeste toata stirea