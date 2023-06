In perioada 14-20 iunie a.c., sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul I.G.P.R., politistii rutieri din Dambovita, sprijiniti de structurile de ordine publica, actioneaza pentru prevenirea accidentelor de circulatie, in special a celor produse pe fondul conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.Activitatile se inscriu inProgramul Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), principalul ... citeste toata stirea