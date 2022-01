Actiuni cu efective marite pentru depistarea delictelor silvice

In acest weekend, in judetul Arges au fost derulate ample actiuni pentru combaterea furtului de material lemnos. In acest scop s-au constituit echipe mixte de control, formate din politisti, jandarmi, lucratori ai Directiei Silvice si specialisti din cadrul Garzii Forestiere.Cu acest prilej, in localitatea Merisani, in zona fondului forestier, a fost identificat un camion incarcat cu material lemnos, pentru care administratorul societatii comerciale nu a emis aviz in aplicatia SUMAL 2. De ... citeste toata stirea