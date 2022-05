Consiliul Local Titu a aprobat acordarea unui sprijin financiar in valoare de cate 4.000 de lei pentru trei scriitori din oras - Alexandru Vilcu, Iulia Pirvu si Florina Baidoc, in vederea editarii unui volum de versuri - "Aici e tara mea", a unei plachete de poezii pentru copii si a unei carti despre localitate, sub denumirea "Letopisetul de ... citeste toata stirea