Mobilizare in Barcanesti, judetul Ialomita, in vederea cautarii unui adolescent de 15 ani care a disparut in apele unei balti artificiale de pe teritoriul localitatii.La fata locului au actionat pompierii de la Detasamentul din Urziceni cu o autospeciala si o barca. De la ISU Bucuresti Ilfov a sosit si o echipa de ... citeste toata stirea