AFM deschide sesiunea de finantare pentru realizare piste pentru biciclisti

Primariile si asociatiile de dezvoltare intercomunitara isi vor putea crea, incepand de maine - 1 noiembrie 2022, conturile de utilizator in aplicatia pusa la dispozitie pe site-ul Administratiei Fondului de Mediu, daca doresc sa participe in Programul de realizare piste pentru biciclisti.Apoi, in perioada 4 noiembrie 2022, ora 10:00 - 9 decembrie 2022, ora 14:00 sau pana la epuizarea bugetului alocat acestei sesiuni, respectiv 500 de milioane de lei, solicitantii ... citeste toata stirea