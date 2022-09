Agnes Erich, presedinte al Comisiei Nationale a Bibliotecilor, prezenta la Guvern pentru o intalnire de lucru cu specialisti din domneniul culturii

In urma cu doua zile, la invitatia premierului Nicolae Ciuca, Agnes Erich, directorul bibliorecii judetene I.H. Radulescu din Targoviste, in calitate de Presedinte al Comisiei Nationale a Bibliotecilor, a fost prezenta la o intalnire de lucru cu specialisti din bransa. Au fost puse in discutie problemele cu care cultura romaneasca se confrunta si s-au lansat idei si solutii pentru revitalizarea acestui domeniu. "La invitatia domnului Prim-ministru Nicolae-Ionel Ciuca, am participat, in calitate ... citeste toata stirea