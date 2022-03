Agricultura Romaniei, aproape de faliment! Foarte multi fermieri se gandesc sa renunte

Agricultura Romaniei se afla in mare pericol. Totul a plecat, spune Mihai Istrate - vicepresedinte al PSD Dambovita si specialist in agricultura, in elaborarea proiectelor pe fonduri europene, de la explozia preturilor la energia electrica si gazele naturale, careia i s-a adaugat razboiul din Ucraina care a bulversat economia europeana si mondiala si a bagat in criza segmente importante ale industriei care lucrau pentru agricultura.A marturisit Mihai Istrate ca sunt probleme la accesarea ... citeste toata stirea