Ai fosa septica in curte? Esti obligat sa te inscrii Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate.

Pe 26 mai 2022, a intrat in vigoare un act normativ (HG nr. 714/2002) prin care persoanele fizice si juridice care detin fose septice sunt obligate sa se inscrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate.Conform prevederilor HG nr. 714/2002, detinatorii foselor septice sunt obligati sa se inscrie in registrul de evidenta in termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate, sau in ... citeste toata stirea