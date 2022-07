Ai pierdut cardul european de sanatate? Vezi aici cum poti obtine duplicat!

In conditiile in care tot mai multi romani aleg sa mearga in concediu in strainatate, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita ne informeaza ca, in tarile europene, puteti beneficia de asistenta medicala gratuita in baza cardului european de sanatate, daca sunteti asigurati in Romania. Cu ale cuvinte, nu este obligatoriu sa incheiati o polita de asigurare cu o firma specializata. Puteti sa solicitati la Casa de Sanatate la care sunteti luati in evidenta sa va emita un card european de ... citeste toata stirea