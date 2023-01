Ai probleme cu mucegaiul? Incearca un var antimucegai de la Decorator Shop!

Spatiul in care locuim sau ne desfasuram activitatea de zi cu zi sunt foarte importante din moment ce acolo ne petrecem cele mai multe ore. Este bine sa acordam atentie temperaturii dinauntru, daca avem sau nu aer conditionat, daca nu sunt probleme cu instalatia sanitara si asa mai departe.Chiar si micile detalii conteaza pentru ca, in timp, ele se pot transforma in probleme care vor necesita cheltuieli mai mari si nimeni nu vrea asta.Asa incat daca constati aparitia mucegaiului este bine ... citeste toata stirea