AJOFM Dambovita organizeaza cursuri gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunta deschiderea a 10 cursuri de calificare in luna mai 2022, dupa cum urmeaza:- mecanic auto, lucrator in izolatii, contabil, inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, expert accesare fonduri structurale, operator introducere validare date, comunicare in limba romana, formator, camerista hotel si ingrijitor spatii verzi.Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita este autorizata sa organizeze cursuri ... citeste toata stirea