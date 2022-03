AJOFM Dambovita organizeaza, GRATUIT, 14 cursuri de calificare

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunta persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca intentioneaza sa deschida 14 cursuri de calificare in luna martie 2022, dupa cum urmeaza:- electrician exploatare medie si joasa tensiune, mecanic auto, sudor, cofetar - patiser, ospatar, inspector resurse umane, lucrator in comert, competente digitale, competente comunicare in limba romana, operator la masini comanda numerica, ingrijitor spatii verzi, operator calculator si ... citeste toata stirea