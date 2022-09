AJOFM si CJ Dambovita organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca pentru absolventi

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita organizeaza in data de 14 octombrie 2022 Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi. Evenimentul se desfasoara la nivel national, iar in judetul Dambovita va avea loc in Targoviste, str. Tineretului, nr. 1 in incinta Clubului Studentilor incepand cu ora 10.00. Obiectivul principal al Bursei il reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a tinerilor care au finalizat anul acesta o ... citeste toata stirea