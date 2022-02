Ajutoare de minimis pentru legumicultorii romani. Detalii aici

Fermierii care activeaza in domeniul legumicol pot accesa, anul acesta, doua tipuri de ajutoare de minimis. Un program vizeaza sprijinirea productiei de tomate si alte legume in spatii protejate (sere si solarii), celalalt incurajeaza cultivarea usturoiului in camp, pe o suprafata de minimum 3.000 mp.Ca element de noutate, ne informeaza directorul Directiei Agricole Dambovita - ing. Viorel Cigaran, fermierii pot accesa ambele cicluri ale programului pentru legume in spatii protejate, adica ... citeste toata stirea