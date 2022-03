Ajutoarele umanitare colectate de PNL Dambovita pleaca spre refugiatii din Ucraina prin Crucea Rosie

PNL Dambovita va transfera, astazi - 4 martie 2022, catre Crucea Rosie ajutoarele umanitare stranse in cadrul campaniei interne de colectare, derulata in aceasta saptamana. Este vorba despre produse alimentare greu perisabile - zahar, ulei, conserve, biscuiti, paste fainoase etc., articole de igiena personala, sucuri, apa minerala si produse medicale, toate donate de liberalii din judet. De asemenea, s-au alaturat acestei actiuni si targovisteni care nu sunt membri ai PNL."Am beneficiat de ... citeste toata stirea