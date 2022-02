Ajutor pentru Ucraina. Cort pentru donatii, amplasat in centrul Targovistei

Crucea Rosie Romana lanseaza un apel de strangere de fonduri pentru cetatenii ucraineni care fug din calea razboiului. Sute de mii de oameni care locuiesc aproape de zona de contact se confrunta in mod regulat cu lipsa accesului la alimente, apa si electricitate. Pentru a veni in sprijinul cetatenilor ucraineni care si-au parasit tara, Crucea Rosie Romana lanseaza apelul umanitar "Umanitatea nu are granite". "Impreuna cu reprezentantii Crucii Rosii, filiala Dambovita, am decis sa organizam si ... citeste toata stirea