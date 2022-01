Alegeri in Organizatia de Tineret a PNL Targoviste. Teodora Tudor este noul presedinte

Organizatia TNL Targoviste si-a ales astazi conducerea. In cadrul sedintei, tinerii liberali au votat in unanimitate ocuparea functiei de presedinte de catre Teodora Tudor. Absolventa a Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Valahia, Teodora Tudor este membru al Partidului National Liberal si secretara organizatiei municipale Targoviste de trei ani, iar de un an este si Consilier Parlamentar in cadrul Parlamentului Romaniei - Camera Deputatilor."Una dintre ... citeste toata stirea