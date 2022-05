Alerta: un leu ar fi fost zarit pe strada, langa o benzinarie din Targoviste. Reactia Primariei: "Leii de la ZOO sunt in adaposturi" VIDEO

Populatia din Targoviste a fost alertata prin Ro-Alert de prezenta unui leu in cartierul Priseaca, in preajma unei benzinarii. Autoritatile sunt in zona si incearca sa dea de urma animalului salbatic.UPDATE: "Astazi, 12.05.2022, a fost primita o alerta prin sistemul national Ro-Alert, potrivit careia un leu ar fi fost observat in Municipiul Targoviste.Primaria Municipiului Targoviste aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca cei patru lei detinuti de Gradina Zoologica din Targoviste - ... citeste toata stirea