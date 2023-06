Alexandru Iorga, candidatul Partidului Social Democrat Organizatia Gaesti pentru alegerile locale din anul 2024 considera ca este persoana potrivita pentru schimbarea in bine de care are nevoie orasul. In cadrul unei conferinte de presa, acesta a precizat faptul ca are planuri ambitioase pentru dezvoltarea comunitatii in care traieste, proiecte pentru care are toata sustinerea conducerii formatiunii politice pe care o reprezinta. "Daca ma intrebati de ce m-am hotarat sa candidez pentru functia ... citeste toata stirea