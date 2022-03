Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, propune relaxarea masurilor impuse de pandemia de COVID-19

Astazi, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut publice o serie de propuneri de masuri de relaxare care au fost trimise catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Propunerile vin in contextul scaderii cazurilor de COVID si a internarilor pacientilor infectati.Principalele relaxari sunt: renuntarea la masca in aer liber, renuntarea la intrarea cu certificat verde in malluri, hoteluri, pensiuni, restaurante, institutii, precum si permisiunea de organizare de evenimente private ... citeste toata stirea