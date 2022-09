Alti tineri incep Intership-ul in cadrul Consiliului Judetean Dambovita!

Programul de Intership organizat de Consiliul Judetean Dambovita a demarat la inceputul lunii. Pentru al doilea an consecutiv, tinerii care au dorit sa se implice in viata judetului dar, in acelasi timp, sa dobandesca experienta in cel mai important for administrativ, au putut transmite, pana pe 12 septembrie, documentele necesare.Pentru aceasta runda a programului au fost disponibile posturi in cadrul urmatoarelor departamente: Directia Juridica, contencios, Administrarea Patrimoniului, ... citeste toata stirea