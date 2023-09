Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, s-a intalnit, in aceasta dimineata, cu ambasadorul statului Israel in Romania, ES Reuven Azar.Discutiile, la care au participat si senatorul Titus Corlatean - presedintele Comisiei pentru Politica Externa din Senatul Romaniei, deputata Carmen Holban, secretarul de stat Ionut Savoiu de la Ministerul Transporturilor si vicepresedinta CJ Dambovita - Luciana Cristea, s-au axat pe oportunitatile de investitii in judetul Dambovita. ... citeste toata stirea