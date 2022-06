Ambrozia, cauza majora a alergiilor in aceasta perioada. Vezi simptome!

Buruiana Ambrozia, cunoscuta opular drept "iarba de paragina", constituie o cauza majora a alergiilor in aceasta perioada - ne informeaza Directia de Sanatate Dambovita.Simptomatologia persoanelor alergice la polenul de ambrozie este sezoniera (lunile august si septembrie) si consta in:- stranut in salve;- prurit (mancarime) nazal, ocular si faringian;- obstructie nazala (nas infundat);- rinoree (secretie din nas) apoasa;- secretii postnazale;- congestie (inrosire) ocular;- ... citeste toata stirea