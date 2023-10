La data de 10 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Fieni si cei de la Politia Orasului Pucioasa au oprit in trafic, pe drumul national 71, pe raza comunei Moroeni, o autoutilitara condusa de un barbat de 28 de ani, din Tetcoiu. In urma controlului efectuat, politistii au constatat ca in autovehicul se aflau deseuri nepericuloase pentru care nu erau detinute documentele de insotire sau formularul de incarcare-descarcare a deseurilor. ... citeste toata stirea