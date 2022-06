Amendament al senatorului Titus Corlatean aprobat in plenul APCE

Presedintele Comisiei de politica externa a Senatului Romaniei, Titus Corlatean, a participat, in perioada 20-24 iunie 2022, la cea de-a treia parte a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfasurata la Strasbourg.Titus Corlatean, in calitate de membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a prezentat, in cadrul Comisiei pentru afaceri politice si democratie, un amendament la proiectul de raport "Provocari recente la adresa securitatii in Europa.Care ... citeste toata stirea