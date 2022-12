Amendament important inclus in Legea bugetului de parlamentarii PSD de Dambovita. Angiograf pentru Spitalul Judetean

In Parlamentul Romaniei s-a consumat, ieri - 14 decembrie 2022, o premiera legislativa. Bugetul de stat pentru anul 2023 a fost supus discutiilor in plen, votat si aprobat. Dupa cum a precizat deputata PSD Carmen Holban pentru investitilie din 2023 s-a alocat 7,2% din PIB, cu 26% mai mult decat in 2022.Respectand ordinea, firescul si tinand cont de perioada socio-economica deosebit de dificila prin care trecem, prioritare pentru PSD au fost si programele sociale pe care deputatii si senatorii ... citeste toata stirea